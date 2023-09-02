وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة وظائف جديدة في شهر أغسطس الماضي بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة الشهر الماضي.

كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

تحركات الأسعار

خلال أسبوع، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة بلغت 1.43 بالمئة، ليصل إلى 34837.71 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 2.50 بالمئة، ليصل إلى 4515.77 نقطة.

وقفز المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 3.25 بالمئة إلى 14031.82 نقطة.

وفي تداولات الجمعة، ارتفع "داو جونز" و"ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.33 بالمئة و0.18 بالمئة على التوالي، بينما أنهى ناسداك التداولات على تراجع طفيف بنسبة 0.02 بالمئة.