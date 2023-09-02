ورغم الحماس الذي يسود العالم بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي، والنمو المتسارع للممارسات المرتبطة بهذه التقنية في عالم الأعمال، إلا أن هناك رؤيتيْن متناقضتين لهذه التكنولوجيا بين أوساط المراقبين.

فالفريق الأول يعتبر أن ما يحدث حالياً مجرد "فورة" ستنتهي بسرعة، بينما يعتقد الفريق الثاني أن هذه التكنولوجيا ستنقل عالم الأعمال إلى مستوى جديد وغير مسبوق من التطور.

"غولدمان ساكس" متفائل

ووسط هذا النقاش الدائر، انضم محللو بنك "غولدمان ساكس" إلى الطرف المتفائل بشأن ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدثه في عالم الأعمال.

ففي مذكرة بحثية تم نشرها حديثاً، رأى المصرف الأميركي أن الذكاء الاصطناعي، سيجعل العمال أكثر إنتاجية، وسيخفض من تكاليف العمالة لدى الشركات وستكون انعكاساته الإيجابية كبيرة في هذا المجال.

ويرى محللو غولدمان ساكس أنه من المفترض أن يكون لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، تأثير ملموس في وقت ما بين عامي 2025 و2030، مع إمكانية أن تبدأ الشركات بتعزيز أرباحها حتى قبل تلك الفترة، على أن ينقسم الفائزون من هذه التكنولوجيا إلى قسمين هما الفائزون على المدى القصير والفائزون على المدى البعيد.

وبحسب المذكرة البحثية للمصرف الأميركي، فإن الفائزين على المدى القصير، هم منتجو التقنيات الأساسية، التي تسمح بتشغيل الذكاء الاصطناعي، في حين أن الفائزين على المدى البعيد ينتمون إلى قطاعات متعددة.

ويقول عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي الدكتور ألفرد رياشي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن أهمية المذكرة البحثية التي أصدرها غولدمان ساكس، تكمن في تبنيها لرأي واضح بما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتأثيره الجدي في الأعمال.

وأضاف أن المذكرة أتت لتقول أن ما نشهده بفعل هذه التقنية ليس مجرد فقاعة، وأن التغيير سيحدث بالفعل، مشيراً إلى أن تقسيم الفائزين من هذه التقنية إلى قسميْن هو أمر طبيعي، وسيكون الفائز الأول من هذه التقنية هو من ينتجها، أما الفائز الثاني فهو من سيستخدمها بكفاءة.

ويشرح رياشي أن مذكرة غولدمان ساكس قسّمت الفائزين على المدى القصير إلى 3 فئات، الأولى ضمت منتجي التقنيات الأساسية، التي تسمح بتشغيل الذكاء الاصطناعي للتشغيل، مثل شركات إنتاج أشباه الموصلات والرقائق والمعدات ذات الصلة كشركتي "إنفيديا" و"إيه أم دي"، لافتاً إلى أنه من دون منتجات هذه الشركات، لا يمكن لأي طرف في العالم إنتاج وتطوير وتحديث الذكاء الاصطناعي، ومن هنا يمكن فهم سبب وضعها على رأس قائمة الفائزين على المدى القصير.

كما أن أي جهة في العالم تسعى لتطوير أي تقنية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عليها اللجوء لشركات إنتاج أشباه الموصلات والرقائق.

وبحسب رياشي فإن الفئة الثانية الفائزة على المدى القصير تضم شركات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، وغوغل، وأمازون التي بدأت بالفعل بإطلاق روبوتات الدردشة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، معتبراً أن هناك ما بين 6 إلى 10 شركات تكنولوجية أميركية تمسك بزمام تطوير الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث ستكون هذه المؤسسات من أولى الجهات التي تسوق منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، على نطاق تجاري واسع في العالم.

وبحسب رياشي، يرى غولدمان ساكس أم الفئة الثالثة الفائزة على المدى القصير من ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي هي شركات ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل ميتا، إضافة للشركات التي تنتج وتطور برنامج مثل الفوتوشوب والبرمجيات المالية وبرمجيات إدارة علاقات العملاء.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي الجديد، سيتيح لمنصات مثل فيسبوك وغيرها، تحسين إعلاناتها عبر جعلها موجهة بشكل أدق من السابق، وذلك عبر تحليل بيانات المستخدمين بطريقة أذكى من السابق، وهذا الأمر سيتيح لهذه المنصات رفع نسبة أرباحها من الإعلانات.

من جهته يقول الخبير والأخصائي التقني زياد مرتضى، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المذكرة البحثية للمصرف الأميركي قدمت صورة متفائلة جداً عن النجاحات التي سيحققها الذكاء الاصطناعي التوليدي، في عالم الأعمال على المدى الطويل، وذلك عبر تعزيزه لإنتاجية العمال، وإتاحته للشركات خفض عدد موظفيها، وخفض تكاليف العمالة وزيادة إيراداتها، حيث تبقى المفارقة هنا أن البنك اعترف بشكل غير مباشر أيضاً أن الذكاء الاصطناعي سيكون سبباً للبطالة بين أوساط العمال.

مستفيدون على المدى البعيد

وبحسب مرتضى فإن الفائزين من الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد، هم الأطراف التي ستسارع إلى تبني الحلول التي سيوفرها لهم الفائزون الأوائل، من هذه التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت وأوبن أيه آي وغيرهم.

وأوضح أن قائمة غولدمان ساكس للفائزين على المدى البعيد تشمل الشركات التي تنتمي إلى القطاعات الخدماتية والطبية والمالية والطاقة، والسيارات والإعلام والترفيه والبيع بالتجزئة والعقارات، وهو ما يدل على تأثير هذه التكنولوجيا الإيجابي بمختلف قطاعات الأعمال، وبالتالي يجب على العالم الاستعداد فعلياً للثورة المقبلة في الاقتصاد العالمي.

ويرى مرتضى أن الذكاء الاصطناعي يعد تحولاً تكنولوجياً ثورياً، سيؤثر على حياتنا في العديد من الطرق، ويساعد في تحسين كفاءة الإنتاج، ويقلل من الأخطاء البشرية، كما سيساعد على اتخاذ قرارات ذكية قائمة على المعرفة والأدلة، مشيراً إلى أن أكثر الشركات التي ستستفيد من الذكاء الاصطناعي، هي تلك التي لديها تكاليف عمالة مرتفعة، فهذه التقنية ستساعدها كثيراً في توفير الأموال ورفع الإنتاجية.