وتراجع المؤشر الرئيسي في أبوظبي، الجمعة، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي في دبي قبل صدور بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي توقع المستثمرون أن تجعل مجلس الاحتياطي الأميركي يميل لوقف رفع الفائدة.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة ليبلغ 4090 نقطة وسط تباين في أداء المؤشرات القطاعية حيث ارتفع العقار 1.52 بالمئة والاتصالات 0.19 بالمئة.

بينما تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة إلى 9787 نقطة.

وواصلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، تسجيل المكاسب للجلسة الرابعة مدعومة بتوقعات حدوث نقص في الإمدادات.

وفي أسبوع، صعد مؤشر سوق أبوظبي المالي "فادكس 15" بنسبة 0.18 بالمئة أو ما يعادل 16.7 نقطة ليغلق عند 9472.02 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنحو 0.22 بالمئة.