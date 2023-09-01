وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد بلغ 187 ألف وظيفة، مقابل توقعات بأن يضيف القطاع الخاص 170 ألف وظيفة الشهر الماضي.

كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم بأعلى من المتوقع ليسجل 3.8 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2022، وذلك مقابل توقعات بأن يستقر دون تغيير عند 3.5 بالمئة.

وعدلت وزارة العمل الأميركية عدد وظائف بالقطاعات غير الزراعية خلال شهر يوليو بالخفض إلى 157 ألف وظيفة، مقابل 187 ألف وظيفة في قراءة سابقة.

وتباطأ معدل الزيادة في الأجور خلال أغسطس الماضي إلى 0.2 بالمئة، وهي أقل وتيرة منذ فبراير 2023، مقابل توقعات بأن يبلغ 0.3 بالمئة، وذلك بعد أن سجل 0.4 بالمئة في يوليو الماضي.