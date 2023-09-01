وتتعرض العائدات في قطاع بيع الطاقة بالتجزئة في بريطانيا لضغوط على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث عانت الشركات من ارتفاع تكاليف بيع الطاقة بالجملة، والحد الأقصى للأسعار التي يمكن أن تفرضها على العملاء التي تفرضها هيئة تنظيم القطاع "Ofgem".

وقال ستيف هيل، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل، إن الشركة ستركز على المشاريع والبلدان التي تعتقد أنها تستطيع تحقيق أكبر قيمة فيها.

وتوفر شركة "Shell Energy Retail Limited" في المملكة المتحدة، وشركة "Shell Energy Retail GmbH" في ألمانيا، خدمات توفير الغاز والطاقة والنطاق العريض للمنازل لحوالي مليوني عميل، وتعملان تحت العلامة التجارية Shell Energy.

وبعد عملية الاستحواذ، من المرجح أن تصبح شركة "Octopus" ثاني أكبر مورد للطاقة المنزلية في بريطانيا مع حوالي 6.5 مليون عميل، في المرتبة الثانية بعد شركة "Centrica's British Gas" التي لديها حوالي 7.5 مليون عميل تجزئة.

استحوذت شركة "Octopus" العام الماضي، على شركة Bulb المنافسة، والتي كانت واحدة من أكبر موردي الطاقة التي انهارت في عام 2021، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بالجملة.

وقال الشركة في بيان: "من المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الرابع من عام 2023 بعد الموافقة التنظيمية".

ولم يتم الكشف على الفور عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن التقديرات تشير إلى قيمة بين 50-100 مليون دولار.

ومن جانب آخر، قالت الشركتين أنهما وقعتا أيضًا مذكرة تفاهم لاستكشاف شراكة دولية محتملة بشأن شحن السيارات الكهربائية.