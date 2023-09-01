وخلص مسح أجرته الجمعية، شمل ما يزيد عن ألف شركة، أن الأضرار ستتجاوز حاجز المئتي مليار يورو للعام الثالث على التوالي.

وقال رئيس الجمعية رالف فينترجيرست "الاقتصاد الألماني هدف شديد الجاذبية للمجرمين والدول المعادية. الحدود ضبابية بين الجريمة المنظمة والأطراف التي تنشط تحت رعاية حكومات".

وقالت نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملها المسح إنها تعرضت لهجمات رقمية في آخر 12 شهرا، وذلك انخفاضا من نسبة 84 بالمئة من الشركات في العام السابق.

وأشار المسح إلى أنه عند سؤال الشركات عما إذا كانت "الهجمات الإلكترونية تهدد وجود أنشطتكم"، رد 52 بالمئة منها بالإيجاب في أول مرة تصل فيها النسبة إلى هذا المستوى.

فقبل عام، بلغت تلك النسبة 45 بالمئة، ومنذ عامين كانت تسعة بالمئة.