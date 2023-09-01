ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى أكتوبر، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار، بحسب رويترز.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط.

وارتفع سعر خام برنت حوالي ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة بالمئة.

وبحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش صعد برنت 98 سنتا أو نحو 1.1 بالمئة إلى 87.81 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتا، أو ما يعادل أيضا 1.1 بالمئة، إلى 84.58 دولار للبرميل.

وقال البنك الوطني الأسترالي في مذكرة للعملاء، الجمعة: "ما زلنا نتوقع تمديد التخفيضات، إذ إن ارتفاع الأسعار عن 90 دولارا للبرميل (على أساس مستدام) مطلوب لجذب إمدادات أوبك إلى السوق مجددا، وكذلك لتحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة نشاط التنقيب".