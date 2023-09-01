وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة، شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي و"أدنوك للإمداد والخدمات" في سوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم "الأنصاري" للخدمات المالية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليون درهم (حوالي 873 مليار دولار) في نهاية العام الماضي إلى 3.54 تريليون درهم (964 مليار دولار) في آخر جلسات أغسطس الماضي، موزعة بواقع 2.855 تريليون درهم (777.3 مليار دولار) للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و685.3 مليار درهم (187 مليار دولار) للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم الإماراتية سيولة تجاوزت 290.4 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 222.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و68.1 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 80.4 مليار سهم منها 40.5 مليار سهم في سوق أبوظبي و39.9 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 3.6 مليون صفقة في السوقين.

أداء سوق أبوظبي

أغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية أغسطس الماضي عند مستوى 9502.89 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9810.21 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 24.8 بالمئة، والعقار بنسبة 21.4 بالمئة والطاقة 5.1 بالمئة والخدمات 0.94 بالمئة.

وحقق سهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" أكبر وتيرة صعود في سوق أبوظبي منذ بداية العام الجاري مرتفعاً بنسبة 160 بالمئة تلاه "بلدكو" بمكاسب 104.9 بالمئة، كما ارتفعت أسهم "أدنوك للحفر" 37.6 بالمئة و"أدنوك للغاز" 22.4 بالمئة و"أدنوك للامداد" 20 بالمئة و"الدار" 18.7 بالمئة و"أبوظبي الإسلامي" 14.4 بالمئة و"موانئ أبوظبي" 11.5 بالمئة و"بروج" 7.9 بالمئة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 61.2 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 19.8 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 15.3 مليار درهم، و"أبوظبي الأول" 9.97 مليار درهم و"الدار" 7.9 مليار درهم.

أداء سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 22.4 بالمئة أو ما يعادل 746.8 نقطة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 4082.87 نقطة في آخر جلسات أغسطس، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 33.5 بالمئة والعقار 29.7 بالمئة والمالية 19.2 بالمئة والخدمات 15.6 بالمئة.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "الإمارات دبي الوطني" 25.7 بالمئة و"إعمار العقارية" 20 بالمئة و"ديوا" 11.5 بالمئة و"إعمار للتطوير" 53.5 بالمئة و"تيكوم" 18.5 بالمئة و"العربية للطيران" 40 بالمئة و"سالك" 43.5 بالمئة و"دبي للاستثمار" 15.5 بالمئة و"إمباور" 43 بالمئة، فيما حقق "الخليج للملاحة" مكاسب قوية تجاوزت 648 بالمئة و"مصرف عجمان" 126 بالمئة.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 13.8 مليار درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 6.25 مليار درهم، و"مصرف عجمان" 5.14 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 4.8 مليار درهم و"ديوا" 4.7 مليار درهم.