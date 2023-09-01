وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك": "يأتي توسيع محفظة "سوديك" من المشاريع التطويرية الفاخرة استجابة لتنامي الطلب على المفاهيم العقارية الجديدة في المواقع الرئيسية في مصر وقناعة الدار بإمكانات النمو التي يتمتع بها سوق العقارات المصري على المدى الطويل. ونحن على قناعة بأن هذه المشاريع التطويرية سترسخ مكانة سوديك الرائدة في السوق وستلبي الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة وعالية الجودة في سوقي غرب القاهرة والساحل الشمالي اللذين يشهدان نمواً مستمراً".

تمثل الاتفاقية الجديدة لتطوير المشاريع المذكورة امتداداً للشراكة التي أعلنت عنها الدار مؤخراً مع "نوبو" لتطوير فندق فاخر ومشروع سكني ومطعم على شاطئ الممشى في جزيرة السعديات.

وستشكل علامة "نوبو" المعروفة بتوفير أساليب حياة فاخرة وتجارب طعام متميزة، إضافةً استثنائية إلى المحفظة الحالية لشركة "سوديك"، حيث ستسهم في تعزيز التجارب التي توفرها مشاريع الشركة لتصبح وجهات فاخرة للترفيه والسكن.



سيتضمن مشروع فندق ومساكن نوبو القاهرة، الذي يتميز بموقعه الفريد ضمن مشروع سوديك التطويري في "زايد الجديدة" بمنطقة غرب القاهرة، مساحة مخصصة للمساكن العائلية المنفردة والشقق الاستثنائية داخل "ذا إستيتس زايد".

وسيحظى الضيوف والمقيمون بإمكانية الوصول بسهولة إلى المعالم السياحية والتراثية الشهيرة كالأهرامات، وتمثال أبو الهول، والمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

كما سيوفر فندق ومساكن نوبو القاهرة، إمكانية الوصول مباشرة إلى منطقة الساحل الشمالي الشهيرة، مما يوفر للمقيمين الفرصة لقضاء إجازة نهاية الأسبوع والاسترخاء وقضاء عطلات مميزة.

وسيشتمل مشروع سوديك الجديد في منطقة الساحل الشمالي والممتد على 440 فداناً من المساحات الخلابة على الشاطئ بإطلالات ساحرة على مياه البحر الأبيض المتوسط، على فندق ومساكن نوبو. ويتميز المشروع بموقعه في منطقة رأس الحكمة التي تشتهر بشواطئها الرملية الصافية، وتعد واحدة من أسرع الوجهات الفاخرة نمواً في المنطقة.

تواصل سوديك مسار أدائها الإيجابي حيث اختتمت النصف الأول من العام الجاري بإيرادات بلغت 335 مليون درهم (2.7 مليار جنيه مصري) ومبيعات من مشاريعها التطويرية بقيمة 976 مليون درهم (8 مليارات جنيه مصري).

كما تستمر المنصة في توسيع نطاق أعمالها حيث نجحت في زيادة حجم محفظتها من الأراضي عبر الاستحواذ مؤخراً على قطع أراض جديدة ضمن مشروع "سيزار" ومشروع سكني سياحي بمساحة 440 فدانًا على الساحل الشمالي في مصر.

ويأتي إعلان اليوم قبيل الإطلاق المرتقب لأول مشروع سكني وفندق فاخر ومطعم راقٍ تحمل علامة "نوبو" على شاطئ الممشى في جزيرة السعديات، إحدى أكثر الوجهات تميزاً وجاذبية وفي أبوظبي.



