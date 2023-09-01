وخلال الجلسة، وصل ناسداك إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، ارتفع 3.3 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، تماشيا مع التوقعات.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.2 بالمئة في يوليو، على أساس سنوي، وهو ما يتماشى أيضا مع التقديرات.

تحركات الأسهم

وفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.16 بالمئة لينهي الجلسة عند 4507.54 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.11 بالمئة إلى 14034.97 نقطة، في حين انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.48 بالمئة إلى 34721.16 نقطة.