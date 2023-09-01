وقال كاجيسو خاؤولي، المدير العام لشركة أوبر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إن إطلاق الخدمة في كينيا سيتبعه "إعلان محتمل" هذا العام لبقية الأسواق في المنطقة.

وأسواق أوبر الأخرى في إفريقيا جنوب الصحراء هي نيجيريا وساحل العاج وغانا وأوغندا وتنزانيا وجنوب إفريقيا.

ويشمل المنتج الصديق للبيئة الجديد لشركة أوبر في كينيا، والذي يطلق عليه اسم "إلكتريك بودا" باستخدام كلمة باللغة السواحيلية تعني دراجات الأجرة النارية، 3000 دراجة في غضون ستة أشهر.

وقالت الشركة إن السائقين سيلحظون انخفاضا بنسبة تتراوح بين 30 و35 بالمئة في تكاليف التشغيل، وإن مستخدمي الخدمة سيدفعون مبلغا أقل بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة بالمقارنة مع تكلفة الرحلة بدراجة نارية عادية من أوبر.