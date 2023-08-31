وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة على أساس سنوي بنسبة 4.2 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وعلى أساس شهري، بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري 0.2 بما يتفق مع التوقعات أيضا.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 14:22 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.29 بالمئة، ليصل إلى مستوى 34987.70 نقطة.

كما صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.26 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5426.44 نقطة.

في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 0.58 بالمئة على مستوى 14098.20 نقطة.