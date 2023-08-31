وقالت مجموعة "مطارات أبوظبي" في بيان إنه "من المقرر انطلاق عمليات (مبنى المسافرين A) التشغيلية في نوفمبر المقبل".

ورأت أنّ افتتاح المبنى يشكّل "إنجازا مميزا يسهم في تعزيز قدرات منظومة الطيران في الإمارة، ومكانتها المتنامية كوجهة مفضلة للمسافرين، بالإضافة إلى توطيد مركزها العالمي للتجارة والأعمال".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة "مطارات أبوظبي" الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان ان المبنى الجديد سيؤدي "دورا محوريا في نمو الإمارة من خلال تشجيع السياحة والتجارة بوصفه معلما للتطور والرقي".

في 2022، أعلنت "مطارات أبوظبي" أنّ مجموع أعداد المسافرين بلغ حوالى 15,9 مليون مسافر عبر المطارات التي تشغلها، وهي مطار أبوظبي الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة دلما ومطار صير بني ياس.

وفي فبراير الماضي، أشارت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى خطط جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر العام 2023.