وبحسب الوكالة، فإن درجة التصنيف Ca تتسم بالمضاربة العالية، ومن المرجح أن تكون في حالة تعثر أو قريبة جدا منه، ويعد هذا التصنيف قبل الأخير ضمن تضنيفات موديز.

وتقول وكالة موديز "إن تخفيض التصنيف مع توقعات سلبية يعكس السيولة المحدودة لشركة كانتري غاردن وزيادة مخاطر التخلف عن السداد، فضلاً عن احتمالات التعافي الضعيفة لحملة سندات الشركة".

وتقدر وكالة موديز أن الشركة ليس لديها مصادر نقدية داخلية كافية لمعالجة موعد استحقاق سنداتها الخارجية القادمة، نظرا لضعف مبيعاتها وديونها الكبيرة المستحقة على مدى 12 إلى 18 شهرا القادمة.

وتوقعت الوكالة أن تكون آفاق التعافي لحاملي السندات الخارجية لشركة كانتري غاردن منخفضة في حالة تخلف الشركة عن السداد، نظرًا لارتفاع ديونها.

وفي أول أغسطس كانت موديز قد خفضت التصنيف الائتماني لشركة العقارات الصينية "كانتري غاردن" ثلاث درجات إلى "Caa1" من "B1"، بعد تخلفها عن سداد فوائد سنداتها الدولارية.

وبلغ حجم الالتزامات المالية للشركة نحو 1.4 تريليون يوان (199 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، الأمر الذي يرفع من مخاطر الإفلاس العام للشركة، في حالة عدم سداد مستحقات هذا الأسبوع خلال 30 يوماً.

خسارة قياسية وتحذيرات من احتمال التخلف عن السداد

في وقت سابق اليوم، حذرت شركة كانتري غاردن من أنها قد تتخلف عن سداد ديونها وأثارت مخاوف بشأن البقاء في سوق العمل، بعد أن تكبد المطور الصيني خسارة قياسية في النصف الأول بلغت حوالي 7 مليارات دولار.

وقد تجد كانتري غاردن نفسها رسميا متعثرة إذا لم تسدد استحقاقها عند انقضاء مهلة سماح من ثلاثين يوما تنتهي في مطلع سبتمبر.

كما تواجه الشركة استحقاق سندات قروض بقيمة إجمالية مقدارها 3.9 مليارات يوان (حوالى 500 مليون يورو) بعد بضعة أيام.

تتفاوض "كانتري غاردن"، اليوم مع دائنيها لإعادة جدولة مدفوعات مستحقة عليها سعيا لتفادي تعثر في السداد.