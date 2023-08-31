وقالت المجموعة إن الطلب سيتعافى في النصف الثاني من العام، مضيفة أنها ستفصح عن مزيد من تفاصيل الأرباح في وقت لاحق من الشهر.

وفي العام الماضي، أسهم ارتفاع الأسعار في تحقيق المجموعة إيرادات قياسية بلغت 11.29 مليار دولار بزيادة 40 بالمئة مقارنة بعام عن 2021، وتحقيق أرباح صافية قدرها 4.9 مليار دولار بزيادة 38 بالمئة.

وتعتزم المجموعة، التي تسيطر على أكبر احتياطي فوسفات في العالم، زيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة إلى 15 مليون طن هذا العام وإلى 20 مليون طن في 2027.

وفي مايو الماضي، أتمت مجموعة (OCP) استحواذها على 50 في المائة من رأسمال شركة شركة الفوسفات الإسبانية GlobalFeed وذلك لتعزيز مكانة المجموعة في قطاع المنتجات المخصصة للتغذية الحيوانية، وتوسيع وجودها الجغرافي.

وتخطط مجموعة (OCP) لزيادة الطاقة الإنتاجية لشركة GlobalFeed لتصل إلى 40 ألف طن بحلول 2027.

يذكر أن المغرب يمتلك أكبر مخزون من الفوسفات، بنسبة تقدر بـ85 بالمئة من الاحتياطي العالمي.

وتُعد المملكة ثاني أكبر منتج لمادة الفوسفات، بنحو 30 مليون طن سنويا، وأول مصدر لها على مستوى العالم.