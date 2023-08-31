بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023، مقارنة بـ 7.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022 و4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في النصف الثاني من العام 2022.

وبلغ صافي أرباح الإمارات العالمية للألمنيوم 2 مليار درهم (533 مليون دولار)، مقارنة بـ 5.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022، فيما بلغ صافي الربح 1.5 مليار درهم (409 مليون دولار) في النصف الثاني من العام 2022، بعد الاعتراف بخسارة انخفاض في القيمة قدرها 1,1 مليار درهم (288 مليون دولار) لأصول التعدين والمعدات في شركة غينيا ألومينا كوربوريشن.

بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الألمنيوم في الشركة 27 بالمئة، حيث واصلت الشركة التقدم على أقرانها على مستوى العالم. وفي ظل ظروف السوق الاستثنائية خلال النصف الأول من العام 2022، بلغ هامش الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 41 بالمئة، فيما بلغ 28 بالمئة في النصف الثاني من العام 2022.

قامت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بسداد بعض ديونها مقدماً بقيمة 2,9 مليار درهم (800 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2023، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية الشركة لخفض المديونية وتعزيز مركزها المالي وتحقيق النمو المستقبلي. ووصل إجمالي ديون الإمارات العالمية للألمنيوم المسددة مقدماً حتى الآن 9,4 مليار درهم (2,6 مليار دولار) منذ منتصف العام 2021.

وتبلغ الديون المستحقة على شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً 14,4 مليار درهم (3,9 مليار دولار)، بينما يوجد لدى شركة غينيا ألومينا كوربوريشن تمويل مشروع قائم بقيمة 2,3 مليار درهم (614 مليون دولار) يتم تسديده على دفعات.

وبلغت نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1,6x في نهاية يونيو 2023.

يذكر أن متوسط سعر طن معدن الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن قد بلغ 2,359 دولاراً للطن خلال الفترة، مقارنة بـ 3,063 دولاراً للطن خلال النصف الأول من العام 2022 و2,392 دولاراً للطن خلال النصف الثاني من العام 2022.