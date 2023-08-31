وقالت المجموعة في بيان، الأربعاء: "بالنظر إلى المعلومات المتوفرة هذا المساء بشأن الأحداث الجارية في الغابون، قررت المجموعة استئناف النقل عبر السكك الحديد على الفور واستئناف أنشطة الاستخراج صباح الغد، الخميس 31 أغسطس".

وأضافت أن "الإنتاج في منجم مواندا توقف في المجمل لمدة 24 ساعة والنقل بالسكك الحديدية لمدة 18 ساعة".

بالمقابل، أعلنت المجموعة أنّ سير قطارات الركاب سيظل متوقفاً "حتى إشعار آخر".

وتستثمر مجموعة التعدين الفرنسية في الغابون منجم مواندا للمنغنيز وتوظّف في هذا البلد أكثر من 8700 شخص (بما في ذلك المقاولون من الباطن).