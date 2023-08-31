وارتفع سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1942.32 دولار للأونصة، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني.

وذكرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) أن الرهانات على أن يبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 91 بالمئة، من 88.5 بالمئة قبل نشر البيانات، في حين زادت التوقعات بوقف رفع أسعار الفائدة في نوفمبر إلى ما يقرب من 59 بالمئة من 52 بالمئة في اليوم السابق.

وقال الرئيس التنفيذي في مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في تصريحات لسكاي نيوز عربية إن المعدن الأصفر يعتبر ملاذا آمنا للتحوط من المخاطر في أسواق المال في الوقت الحالي.

وأضاف الرفاعي أن المستثمر بدأ الآن يرى وجود مخاطر مرتفعة في أسواق المال، الأمر الذي زاد من الطلب على المعدن الأصفر للتحوط من التقلبات في الأسواق.

وأوضح أن بقاء الذهب دون مستويات 2000 دولار للأونصة سيبقيه في حالة من التقلب بين الارتفاع والانخفاض، إذ أن مستوى 2000 دولار هو نقطة يمكن أن تحدد الاتجاه المستقبلي للذهب.