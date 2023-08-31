وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نموًا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري، في إشارة إلى أن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الفيدرالي باتت قادرة على كبح النمو في أكبر اقتصاد بالعالم.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قد نما بنسبة 2.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بأقل من التوقعات البالغة 2.4 بالمئة.

وفي الربع الأول، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بنسبة 2 بالمئة.

تحركات الأسهم

وفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.39 بالمئة ليغلق عند 4515.00 نقطة.

كما صعد المؤشر ناسداك 0.54 بالمئة إلى 14019.31 نقطة، في حين ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.11 بالمئة إلى 34890.77 نقطة.