وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت إلى 422.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 30 ديسمبر.

وكانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز تشير إلى انخفاض قدره 3.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أغسطس.

وأضافت أن الواردات الأميركية الصافية من النفط الخام تراجعت بمقدار 586 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام انخفض 173 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.2 نقطة مئوية إلى 93.3 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين تراجعت 0.2 مليون برميل إلى 217.4 مليون الأسبوع الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بتراجعها 0.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.2 مليون برميل إلى 117.9 مليون، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2 مليون.