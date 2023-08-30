كما انخفضت أسهم الشركات التي لها أعمال في الجابون بعد الأحداث الجارية في البلاد.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بما يصل إلى 0.3 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى يومي له في ثلاثة أسابيع.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو مع توقع المتداولين بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، قبل أن تتقلص المكاسب بعد بيانات أميركية أضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدنمرك 1.6 بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن هوى سهم شركة أورستد لمزارع الرياح البحرية 24.8 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركة تالو أويل المدرجة في لندن وشركات الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز جابون وموريل إيه.

بروم وإيراميت بما يتراوح بين 6.6 بالمئة و16.5 بالمئة بعد الأحداث العسكرية أثار المخاوف بشأن عملياتها في الجابون.