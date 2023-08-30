وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت بشكل كبير بمقدار 10.6 مليون برميل، إلى قرابة 423 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض بـ 5.2 مليون برميل.

ويأتي هذا التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

كما انخفضت مخزونات البنزين أيضا بمقدار 200 ألف برميل إلى 217.4 مليون برميل.

في المقابل، ارتفعت مخزونات المقطرات بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 117.9 مليون برميل.

وبعد صدور البيانات، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع تقييم الأسواق هبوط المخزونات، في ظل تهديد إعصار "إداليا" للإمدادات.

ومن جانبه، خفض بنك "باركليز"، توقعاته لخام برنت هذا العام إلى 84 دولارا للبرميل، من 87 دولار المتوقعة سابقًا، بينما أبقى على توقعاته للربع الرابع عند 92 دولارًا للبرميل دون تغيير.

كما رفع البنك توقعاته لسعر برنت خلال 2024 بمقدار 8 دولارات إلى 97 دولارا للبرميل، في ظل التوقعات بتباطؤ نمو النفط الصخري في الولايات المتحدة واستمرار نقص الإنتاج من العديد من منتجي تحالف أوبك+.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 15 سنتا، أو 0.18 بالمئة إلى 85.06 دولار للبرميل، كما ارتفع خام نايمكس الأميركي بـ 22 سنتا، أو 0.27 بالمئة إلى 81.38 دولار للبرميل.