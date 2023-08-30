ووصلت تسجيلات السيارات الجديدة إلى 851,156 وحدة الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 15.2 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي، وفقا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية.

وبدأ سوق السيارات الأوروبي يشهد نموا بشكل مطرد في أغسطس من العام الماضي بعد أن تضرر بشدة من جائحة كوفيد والاضطرابات في سلاسل التوريد.

وتترقب شركات تصنيع السيارات الموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي لحظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2035.

وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية بنسبة 60.6 بالمئة لتصل إلى 115,971 وحدة، لكنها تخلفت عن السيارات العاملة بالديزل من حيث حصص السوق.

وشكلت المبيعات الجديدة للسيارات العاملة بالكهرباء بشكل كامل 14,1 بالمئة من السوق في يونيو، متقدمة على سيارات الديزل للمرة الأولى.

لكن حصة السيارات الكهربائية انخفضت إلى 13,6 بالمئة في يوليو بينما شكل الديزل 14,1 بالمئة.

واستحوذت السيارات العاملة بالبنزين على الشريحة الأكبر من السوق بنسبة 35,8 بالمئة، تليها السيارات الهجينة بنسبة 25,6 بالمئة.