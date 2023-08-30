ارتفعت أسعار المستهلك الألماني (التضخم)، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس،

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي الموحد 6.3 بالمئة بعد قراءة بلغت 6.5 بالمئة في يوليو.

وانخفض معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 6.1 بالمئة في أغسطس، منخفضا من 6.2 بالمئة في يوليو، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي، "ديستاتيس".

وتأتي البيانات الصادرة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في الوقت الذي لا يزال فيه البنك المركزي الأوروبي يبحث عن دليل على أن التضخم الأساسي قد تجاوز الأسوأ.

وبلغ معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.5 بالمئة في أغسطس، دون تغيير عن يوليو.