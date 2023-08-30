وقال الشيخ محمد بن راشد، في منشور على حسابه الرسمي على تويتر: "واصلت صادراتنا غير النفطية أيضا نموها بشكل كبير حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط".

وارتفعت صادرات دولة الإمارات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22 بالمئة هذا العام، حيث ارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87 بالمئة خلال عام واحد فقط.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات ستتجاوز 2.5 تريليون درهم هذا العام، وأن البلاد ستحقق الهدف الذي أعلنته سابقا بالوصول إلى 4 تريليونات درهم في 2031.

وكانت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، حققت في 2022، مستوى غير مسبوق، بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم مسجلة 2 تريليون و233 مليار درهم في عام 2022 بنمو نسبته 17 بالمئة مقارنة مع 2021.

التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2023:

- الصادرات الإماراتية غير النفطية ترتفع إلى 205 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 11.9 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من 2022.

- الصادرات الإماراتية في النصف الأول من 2023 تتجاوز إجمالي ما تم تحقيقه في عام 2017 بأكمله.. وتقترب من تخطي الرقم المسجل في 2018.

- نمو قياسي في قيمة عمليات إعادة التصدير إلى 341 مليار درهم بنمو 9.9 بالمئة مقارنة مع النصف الأول 2022.

- ارتفاع الواردات 17.5بالمئة مقارنة مع النصف الأول 2022 لتسجل 693 مليار درهم.

- مساهمة الصادرات غير النفطية في التجارة الخارجية لدولة الإمارات تواصل الصعود محققة 16.6 بالمئة مقارنة مع 14.2 بالمئة خلال الفترة ذاتها من 2019.

أهم الشركاء التجاريين للإمارات

حافظت الصين على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للإمارات حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ قريباً.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا واليابان وهونغ كونغ والاتحاد الروسي على التوالي.

وسجلت تركيا في النصف الأول من عام 2023 واحدا من أعلى معدلات النمو في التجارة البينية ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، بنسبة 87.4 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022. وارتفعت حصتها في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات إلى 4 بالمئة.

وإجمالاً، حققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموا بنسبة 16.7 بالمئة مع أهم 10 شركاء تجاريين، فيما زادت مع باقي دول العالم بنسبة 12.4 بالمئة. وبالتزامن مع ذلك سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نموا بنسبة 22.9 بالمئة.

وانضمت مقدونيا الشمالية لأول مرة إلى قائمة أكبر خمس دول من مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية لتحل في المركز الخامس، بينما سجلت تركيا قفزة كبيرة لتحل في المركز الثاني، فيما جاءت كلا من السعودية والهند في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وحلت سويسرا في صدارة القائمة.

وحل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على رأس قائمة أهم صادرات دولة، حيث سجل الذهب أعلى نسبة نمو يليه الزيوت النفطية والسجائر وأسلاك النحاس والحلي والمجوهرات والألمنيوم.

وحققت تجارة الإمارات من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 40.7 بالمئة وبقيمة بلغت 218.3 مليار درهم، وبحصة تبلغ 17.6 بالمئة من إجمالي تجارة الامارات غير النفطية مقارنة مع 14.3بالمئة خلال الفترة المقابلة من 2022.