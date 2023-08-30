وبحلول الساعة 0703 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد صعوده بنحو واحد بالمئة في الجلستين السابقتين.

وصعد مؤشر شركات التأمين الأوروبية 0.7 بالمئة وقفز سهم برودنشيال 2.7 بالمئة بعدما سجلت شركة التأمين التي تركز أعمالها على آسيا أرباحا تشغيلية أعلى في النصف الأول من العام.

وزاد سهم ديريكت لاين للتأمين واحدا بالمئة.

وارتفع مؤشر أسهم الطاقة القيادية 0.4 بالمئة مستفيدة من صعود أسعار النفط الخام، في حين ارتفع مؤشر الموارد الأساسية بنحو واحد بالمئة في المعاملات المبكرة.

وزاد المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة قبيل إعلان بيانات التضخم لشهر أغسطس في وقت لاحق اليوم.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم أورستد 11.8 بالمئة بعد إعلان أكبر شركة عالمية لمزارع الرياح البحرية أنها تتوقع أن تبلغ مخصصات انخفاض القيمة خمسة مليارات كرونة دنماركية (729.78 مليون دولار) في محفظة أعمالها في الولايات المتحدة.