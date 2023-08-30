وأنهى نيكي الجلسة مرتفعا 0.33 بالمئة مسجلا 32333.46 نقطة وهو أعلى مستوى منذ العاشر من أغسطس إثر مكاسب مستمرة لثالث جلسة على التوالي.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 بالمئة إلى 2313.38 نقطة.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد خلال الليل بعد أن رسخ تراجع في عدد الوظائف الجديدة الشهري توقعات بوقف عمليات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة.

وصعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 0.97 بالمئة مما قدم أكبر دعم لنيكي. كما زاد سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 0.7 بالمئة وكيوسيرا المصنعة للمكونات الإلكترونية 2.33 بالمئة.

وارتفع قطاع البنوك 1.41 بالمئة ليصبح القطاع الفرعي الأفضل أداء بين قطاعات بورصة طوكيو الفرعية وعددها 33.

وصعد سهم تويوتا موتور 1.03 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة سيارات في العالم من حيث حجم المبيعات إنها ستستأنف العمليات في مصانع التجميع في اليابان اليوم الأربعاء بعد عطل في أحد أنظمة الإنتاج أدى لتوقف الإنتاج المحلي.

واتسم أداء أسهم شركات التجزئة بالضعف مع تراجع أسهم شركات مشغلة للمتاجر متعددة الأقسام. وهبط سهم تاكاشيمايا 1.49 بالمئة ليسجل بذلك أسوأ أداء على نيكي. كما نزل سهم سيفن اند آي المشغلة لمتاجر الأغذية 1.6 بالمئة وفاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 0.63 بالمئة مما شكل أكبر ضغط على نيكي.