وتشتري الهند النفط الخام من روسيا، التي أصبحت الآن أكبر مورديها، بخصومات منذ فرض الغرب قيودا على وارداته من موسكو في أعقاب حربها ضد أوكرانيا العام الماضي.

وقال الوزير "إننا واضحون للغاية مع أنفسنا بشأن أننا سنشتري النفط من أي مكان ما دام يتم تسليمه إلى نقطة الاستيراد في موانئنا بأقل سعر ممكن".

وتحصل الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، على أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية من الخارج.