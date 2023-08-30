وأعلن العسكريون الذين أكدوا أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، أنهم "بسبب حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى (..) قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وأوضح هؤلاء "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها".

ماذا نعرف عن الغابون؟

بحسب موقع منظمة أوبك، فإن جمهورية الغابون تقع على الشواطئ الغربية لوسط إفريقيا. يحدها خليج غينيا من الغرب، وجمهورية الكونغو من الشرق والجنوب، والكاميرون من الشمال، وغينيا الاستوائية من الشمال الغربي.

تقع الغابون على خط الاستواء، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 268 ألف كيلومتر مربع، في حين يبلغ عدد سكانها حوالي 2.1 مليون نسمة.

عاصمة الغابون هي ليبرفيل، ويسكنها حوالي 700 ألف نسمة. عملة الجمهورية هي الفرنك الأفريقي، وهي العملة التي تستخدمها خمس دول أفريقية أخرى. واللغة الرسمية للبلاد هي الفرنسية.

استقلت البلاد عن فرنسا في عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ حكمها ثلاثة رؤساء فقط، بداية من ليون مبا عام 1961. المتهم بتطبيق نظام حكم "ديكتاتوري سعى لضمان المصالح الفرنسية". وبعد وفاته عام 1967 حل مكانه عمر بونغو حتى وفاته عام 2009، ثم تولى السطلة نجله الرئيس الحالي علي بونغو أونديمبا الذي تم الانقلاب عليه صباح اليوم عقب إعلان فوزه بفترة ولاية ثالثة.

بالإضافة إلى كونها منتجًا للنفط ومصدرًا صافيًا للنفط، تمتلك الغابون وفرة من المواد الأولية، وتتمتع بقطاعي الزراعة والسياحة المتناميين. الصادرات البارزة الأخرى هي الأخشاب واليورانيوم والمغنسيوم، حيث تمتلك الغابون ربع احتياطيات العالم من المغنيسيوم.

كما تحتل الغابون المركز الثالث في إنتاج المنغنيز بحجم إنتاج بلغ 2.3 مليون طن متري عام 2018، مقارنة بـ 2.19 مليون طن متري من المنجنيز عام 2017.

ويعد منجم "مواندا " منجم المنجنيز الرئيسي في الدولة، وتعتبر مجموعة التعدين الفرنسية "إيراميت" ثاني أكبر منتج لخام المنجنيز عالي الجودة في العالم، وتدير المنجم عبر شركة "كوميلوج" التابعة لها.

عملاق النفط الإفريقي

أصبحت الغابون عضوا كامل العضوية في أوبك في عام 1975 لكنها أنهت عضويتها في عام 1995. وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في الأول من يوليو 2016.

بدأت صناعة النفط في الغابون تحظى بالاهتمام في عام 1931 عندما تم اكتشاف العديد من رواسب النفط في المناطق المجاورة في ليبرفيل.

بالإضافة إلى صناعة النفط، أدى موقع الغابون المطل على خليج غينيا والمحيط الأطلسي إلى ظهور قطاع اقتصادي مهم آخر - صناعة صيد الأسماك.

وفيما يلي أبرز الأرقام الاقتصادية بحسب عام 2021: