تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا واحدا بالمئة وسط مكاسب واسعة النطاق، مسجلا أفضل أداء له ليومين متتالين خلال أكثر من شهر.

وارتفعت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة 2.1 بالمئة ولامست أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم.

وارتفع سهما بنك "إتش.إس.بي.سي"، أكبر بنك في أوروبا، وشركة التأمين برودنشال، التي لديها أعمال في الصين، 1.3 بالمئة وأربعة بالمئة على الترتيب، فيما زاد سهم باركليز 4.2 بالمئة.

وارتفع قطاع السلع الفاخرة 1.3 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له في أسبوعين.

وارتفع مؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني بنسبة 1.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له في أسبوعين بعد عطلة عامة أمس الاثنين.

وقفز سهم مجموعة إن.إن الهولندية لخدمات التأمين 10.2 بالمئة لتحقق أعلى مكاسب على المؤشر الأوروبي بعد تحسن وضعها المالي في النصف الأول من العام الحالي.