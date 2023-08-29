وقال روي أولتمان قاضي محكمة أميركية في ميامي إن مطعم برغر كينغ يجب أن يدافع عن نفسه ضد الادعاء بأن صور شطيرة ووبر الموجودة على قائمة طعامه تضلل الزبائن وهو مما يرقى إلى خرق العقود.

واتهم الزبائن في الدعوى الجماعية المقامة برغر كينغ بتصوير الشطائر تملؤها مكونات "تفيض منها"، مما يجعلها تبدو أكبر حجما بنسبة 35 بالمئة وبها كمية لحم أكثر بنحو المثلين مقارنة بما تقدمه سلسلة المطاعم.

ورد برغر كينغ بأنه ليس مطلوبا منه أن يقدم شطائر تبدو "تماما مثل الصورة"، ومع ذلك قال القاضي إن الأمر متروك لأعضاء هيئة المحلفين لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

ولم يرد برغر كينغ أو محاموه بعد على طلبات للتعليق.

وفشلت جهود وساطة سابقة للتوصل إلى تسوية.

وفي منتصف أغسطس الجاري، أعلنت سلسلة مطاعم "برغر كينغ" عدم إضافة شرائح الطماطم إلى الشطائر في الكثير من فروعها في الهند، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إلى 4 أمثالها، في أحدث مؤشر على زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت المستهلكين بشدة في أنحاء البلاد.

وعُلقت لافتات في فرعين لـ"برغر كينغ" في الهند مكتوب عليها: "حتى الطماطم تحتاج إلى عطلة. لا نستطيع إضافة (شرائح) الطماطم إلى طعامنا"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأشارت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أمور مرتبطة بالجودة في تفسيرها لهذا العجز.