وقال مكتب قائد المجلس العسكري، أسيمي غويتا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء، إنه وقّع القانون الإثنين.

ومالي دولة تقع في منطقة الساحل، وتعتبر إحدى أفقر دول العالم، مع أنّها أحد البلدان الرائدة في إنتاج الذهب في إفريقيا.

ولدى مالي موارد معدنية أخرى غير مستكشفة إلى حدّ كبير، مثل الحديد وكذلك المنغنيز والليثيوم، وكلاهما يستخدم في قطاع الطاقات المتجدّدة.

ومع إنتاجها 72,2 طنّاً من الذهب عام 2022، ساهم المعدن الثمين وحده في 25 بالمئة من الميزانية الوطنية، و75 بالمئة من عائدات التصدير و10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما قال وزير المناجم في مارس.

وتهيمن على قطاع التعدين في مالي مجموعات أجنبية، مثل الكنديتين "باريك غولد" و"بي تو غولد" وكذلك "رسيولوت مايننغ" الأسترالية و"هامينغ برد ريسورسز" البريطانية.

وتواصل هذه الشركات الأجنبية العمل في البلد رغم تزايد الاضطرابات السياسية.

وقال وزير الاقتصاد، الحسيني سانو، أثناء جلسة المصادقة على النصّ في المجلس التشريعي المؤقت في 8 أغسطس، إنّ إصلاح قانون التعدين سيعزّز ميزانية الدولة بما لا يقلّ عن 500 مليار فرنك إفريقي (762 مليون يورو).

والهدف هو رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 15 أو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حسب ما قال وزير المناجم الجديد، أمادو كيتا.

وقالت الحكومة إن "القانون الجديد يسمح الآن للدولة بالحصول على حصة قدرها 10 بالمئة في مشاريع التعدين وخيار شراء 20 بالمئة إضافية خلال أول عامين من الإنتاج التجاري".

وأضافت أنّه من الممكن منح مشاركة إضافية بنسبة 5 بالمئة للقطاع الخاص المالي، ما يرفع الاستفادة الوطنية العامة والخاصة في المشاريع الجديدة إلى 35 بالمئة، مقابل 20 بالمئة حالياً.

ويلغي الإصلاح الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات أثناء التشغيل، وينصّ على إنشاء صناديق للتنمية المحلية وشقّ الطرق.

وترى شركة الاستشارات وتحليل المخاطر "في ريسك مابلكروفت" أنّ القانون يعكس "توجّهاً أوسع عبر القارة حيث تسعى البلدان الغنية بالموارد والمتضرّرة من الصدمات العالمية، إلى تشديد سيطرتها على قطاع التعدين".