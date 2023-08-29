وسجلت بيانات الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو أدنى مستوياتها منذ مايو 2021، والتي بلغت 8.827 مليون، مقابل توقعات بأن تبلغ 9.465 مليون وظيفة.

تحركات الأسهم

ارتفعت مؤشرات الأسهم بشكل جماعي خلال الساعة الأول من التداولات، إذ صعد المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.47 بالمئة، ليصل إلى مستوى 34724.62 نقطة.

كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 0.71 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4465.89 نقطة.

وكان المؤشر ناسداك المجمع أكبر الرابحين بنسبة صعود بلغت 1.25 بالمئة، ليصل إلى مستوى 13877 نقطة.