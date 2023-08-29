وكشف ربيع باجي مدير قسم الاستكشافات بمجمع سوناطراك في تصريحات تلفزيونية، أن معظم هذه الحقول اكتشفت بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية، مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج.

وقال باجي إن سوناطراك تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات، على أن يتم الإعلان عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية.

وتسعى الشركة ضمن مخططها السنوي لحفر 45 بئرا عبر أنحاء الجزائر، عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد باستخدام وسائل حديثة.

وتم الانتهاء من حفر 23 بئرا، بحسب باجي، على أن تستكمل عمليات الحفر المتبقية قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري.

وكانت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية سوناطراك قد وقعت عقدا مع مجموعة توتال إنرجيز الفرنسية في يوليو الماضي، لتطوير حقلين غازيين جنوب شرقي البلاد، بقيمة إجمالية 700 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار للصحفيين في الجزائر العاصمة، إن العقد يتعلق بتطوير حقل تين فوي تابنقورب 2، وتين فوي تابتقورت جنوب، بولاية إليزي بأقصى جنوب شرقي البلاد.

وأوضح حكار أن القيمة الإجمالية للاستثمار بهذين الحقلين تتجاوز 700 مليون دولار، وسيسمحان باستخراج 54 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فضلا عن 13 مليون طن من غاز البترول المسال والمكثفات.