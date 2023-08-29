وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية 58 بالمئة من ميناء إيفياب، وستمتلك مجموعة إيفياب 42 بالمئة من "ميناء دي بي ورلد ياريمجا"، وستحمل الشركة الجديدة اسم "دي بي ورلد إيفياب"، وذلك بحسب بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وذكر البيان أن الصفقة لا تزال تخضع للموافقات التنظيمية اللازمة.

وقالت "دي بي ورلد" إن الشراكة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التجارية وتنميتها من خلال التركيز على تحسين مرافق موانئ الحاويات وتعزيز الكفاءة في السوق الرئيسية لبوابة بحر مرمرة.

"ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية والمكانة المحلية لمجموعة إيفياب كمؤسسة تجارية، تسعى الشراكة إلى تعزيز حلول سلاسل التوريد في تركيا. كما يسعى هذا التعاون إلى تحسين الإنتاجية وتقليل أوقات التسليم وضمان الترتيبات الأمنية وتوسيع عروض الخدمات، مما يعود بالفائدة على حركة التجارة التركية"، بحسب البيان.

وكانت وكالة بلومبرغ، ذكرت الاثنين، أن مجموعة "دي بي ورلد" تقدمت بطلب للحصول على حصة مسيطرة بشركة "إيفياب دينيز"، المشغلة لميناء "إيفياب".

وتشغل شركة "إيفياب" محطة الحاويات ومحطة الخزانات ومحطة الشحن العامة في خليج إزميت، بالقرب من إسطنبول، بحسب موقعها على الإنترنت.

يتمتع الميناء بقدرة مناولة سنوية تبلغ 855 ألف حاوية مكافئة و1.12 مليون طن من البضائع السائلة و500 ألف طن من البضائع العامة.