وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفد جروفر، إن "المشروع الضخم سيصنع وجهاً جديداً لشمال جدة، ويساهم في استثمار الموارد الطبيعية وأحدث التقنيات لوضع جدة في مصاف المدن العالمية، كما يساهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في صناعة مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر".

يستهدف المشروع تطوير المشهد الحضري لأحد أهم الوجهات السياحية والتجارية في السعودية، حيث يقدم المشروع بنى تحتية ومرافق عامة وترفيهية وسكنية تهدف لرفع مستوى جودة الحياة وتحويل جدة إلى وجهة عالمية، حيث تعتبر القناة المائية هي الأولى من نوعها التي يتم إنشاؤها في مدن المملكة، بحسب بيان الشركة الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية.

تعد القناة المائية في "مرافي" بمثابة الواجهة البحرية التي تضاهي في مساحتها الواجهات البحرية في شيكاغو وستوكهولم وهامبورغ ووسط لندن، وبفضلها ستدخل البيئة البحرية إلى قلب تلك المدينة التاريخية، حيث ستوجد ممراً مائياً وعمرانيا يربط بين المنازل والمجتمعات السكنية من جانب، والطبيعة والمراكز التجارية والترفيهية.

يعمل المشروع على تعزيز ودعم مكانة مدينة جدة بإضافة مركز حضري إقليمي مجهز بمساحات سكنية وتجارية وترفيهية يجذب السكان والزوار، حيث يتألف "مرافي" من عدة مناطق سكنية، وتجارية متكاملة، ويتصل بمشروع العروس، وهو المشروع السكني المتكامل الذي تطوره "روشن" حالياً بجدة.

وتتصل مناطق "مرافي" المطلة على المياه ببعضها البعض وبباقي "جدة" عن طريق نظام التنقل متعدد الوسائط من سيارات الأجرة المائية، وخطوط الحافلات، ومحطة المترو المخصصة للخط الأحمر، والربط المباشر للقناة مع مطار الملك عبد العزيز الدولي.