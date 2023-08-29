بموجب الاتفاقية ستصبح مجموعة "سيركل هيلث" جزءاً من مجموعة "بيورهيلث"، أكبر مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات، والتي تضم تحت مظلتها مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية، بما في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، والشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، و"بيورلاب" - وهي أكبر شبكة مختبرات في دول مجلس التعاون الخليجي، و"رافد" شركة مشتريات المجموعة، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الذي يقود أبحاث الخلايا الجذعية المتطورة.

وبحسب بيان الشركة، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، ستستحوذ "بيورهيلث" على 100 بالمئة من محفظة "سيركل هيلث" ككل والتي تشمل تخصصات مثل جراحة العظام والأورام وجراحة القلب والصدر وطب العيون وجراحة الأعصاب والجراحة العامة بالإضافة إلى المستشفيات الحديثة المتطورة التي ركزت "سيركل هيلث غروب" على بنائها مؤخرا بما في ذلك أول مستشفى متخصص لإعادة التأهيل في المملكة المتحدة.

وحضر كل من فرحان ملك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لدى مجموعة "بيورهيلث" وبرنت لايتون كبير مستشاري شركة "سنتين" وبو غارفريك، نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في "سنتين" حفل التوقيع الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

سوف تساعد هذه الصفقة، "بيورهيلث" على دخول السوق البريطانية في صفقة قالت الشركة الإماراتية إن لها إمكانية تقديم مجموعة واسعة من الفوائد لمنظومتي الرعاية الصحية في كلا البلدين.

وقالت بيورهيلث في بيان "تشمل هذه الفوائد توسيع المعرفة السريرية وتقديم تقنيات طبية جديدة من خلال تعزيز التعاون بين ممارسي الطب، إضافة إلى استخدام تقنيات حديثة وتقديم خيارات علاجية أكثر للمرضى في الإمارات".

وسيركل هيلث، التي تأسست في 2004، واحدة من أكبر شبكات المستشفيات الخاصة في بريطانيا إذ تملك 54 منشأة في أنحاء البلاد، وكانت مملوكة لشركة سينتين للتأمين الأميركية.

وكانت سينتين الأميركية قد بدأت الاستثمار في سيركل هيلث في عام 2019، واستحوذت على أسهمها المتبقية في عام 2021.