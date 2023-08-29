وتشاينا رينيسانس هي مستشار الصفقة.

وتأتي الصفقة فيما يسعى رواد الأعمال والمستثمرون الصينيون لاستكشاف فرص للتعاون في مجال الأعمال وجمع الأموال في الشرق الأوسط، حيث أدى التباطؤ الاقتصادي في الصين والتوتر بين بكين وواشنطن إلى تعقيد جهود مديري الأموال والشركات الصينية للتوسع وجمع رؤوس أموال جديدة.

ولم يحدد البيان صندوق الثروة السيادي.

أفاد بيان تشاينا رينيسانس نقلا عن نائب المدير العام لجودونج جي شياو لينغ بأن الشركة ستستخدم عوائد جمع رأس المال لدعم توسيع محطات الاتصالات الثابتة التابعة لها.

تأسست جودونج عام 1997، ويشير موقعها الإلكتروني إلى أن لديها 40 ألف محطة اتصالات ثابتة وأنها توفر مراكز بيانات يمكنها دعم الحوسبة السحابية في الصين.