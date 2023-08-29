وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فلا يوجد سبب محدد يؤثر على قدرة الأميركيين على العمل خلال هذا اليوم.

النتائج صدرت عن دراسة لشركة "فلامينجو"، وهي شركة تساعد عملائها من الشركات الأخرى على مراقبة عمليات الحضور والغياب لموظفيها، عن طريق تحليل بيانات العطلات المرضية التي يحصل عليها الموظفين في الشركات الأميركية.

وجاء يوم 24 من شهر أغسطس كأكثر أيام "الغياب المرضي" لدى الموظفين في أميركا.

اليوم المرضي الأكثر غيابا بعد 24 من أغسطس كان يوم 13 من شهر فبراير، وهو عادة ما يشهد مباراة "سوبر بول" في أميركا، كما يقترب من موعد عيد الحب.

وجاءت نتائج الدراسة عقب فحص مواعيد الحضور والغياب لدى نحو 300 شركة تضم أكثر من 10 آلاف موظف.

ومن هذه الأعداد، سجل نحو 0.9 بالمئة من الموظفين غيابهم المرضي خلال يوم 24 من شهر أغسطس، وهي نسبة أعلى من أي يوم آخر.

وكانت أبرز "أسباب الغياب" لهذا اليوم، هو آلام المعدة، وذلك بعد أن تربع الخوف من الإصابة بفيروس كورونا السبب لنحو ربع حالات الغياب بشكل عام.