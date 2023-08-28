وقالت أوبن.إيه.آي إن (تشات جي.بي.تي إنتربرايس) يوفر وصولا أكثر أمنا وخصوصية وأعلى سرعة إلى تقنية تشات.جي.بي.تي. ومن بين أوائل العملاء شركات (بلوك) و(كارلايل) و(إستي لودر).

وأظهر مسح لرويترز أن كثيرا من الأشخاص في الولايات المتحدة يستخدمون تشات.جي.بي.تي لمساعدتهم في مهمات متعلقة بالعمل، على الرغم من عدم ترحيب شركاتهم بذلك.

وتأمل أوبن.إيه.آي ، من خلال إطلاق تشات جي.بي.تي إنتربرايس، في أن تشعر الشركات بارتياح إزاء الإقبال على استخدام تشات.جي.بي.تي في العمل.

وقدمت أوبن.إيه.آي ومايكروسوفت خدمات متداخلة من قبل، ولم يتضح القدر الذي تتنافس به الشركتان على استقطاب العملاء.

وقال متحدث باسم أوبن.إيه.آي إن "للعملاء اختيار المنصة المناسبة لأعمالهم"، وذلك عند سؤاله إذا ما كان تشات.جي.بي.تي إنتربرايس يتنافس مع مايكروسوفت لاستقطاب العملاء.