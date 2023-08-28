تحركات الأسعار

سجل الدولار 146.685 ين ياباني وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر.

ويراقب المتداولون أي إشارات على تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات مع ضعف الين.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم السبت إن البنك سيحافظ على النهج الحالي للسياسة النقدية، حيث لا يزال التضخم الأساسي في اليابان "أقل قليلا" من الهدف البالغ اثنين بالمئة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة عملات أخرى، 0.08 بالمئة إلى 104.07، بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو عند 104.44.

وأظهرت أداة فيدووتش الخاصة بمجموعة (سي.إم.إي) أن الأسواق تتوقع فرصة إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل بنسبة 81 بالمئة، لكن احتمال رفع الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس في نوفمبر تشرين الثاني متوقع الآن بنسبة 57 بالمئة مقابل 43 بالمئة قبل أسبوع.

وارتفع اليورو 0.11 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.0806 دولار، بعد أن سجل 1.07655 دولار يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 يونيو.