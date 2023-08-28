ومن شأن البيانات الاقتصادية الأميركية التي ستصدر خلال الأسبوع الجاري أن تقدم مزيدا من الإشارات على المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في التعامل مع أسعار الفائدة.

تحركات الأسهم

ارتفعت أسهم شركات "أبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" ما بين 0.5 و1.3 بالمئة، مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.20 بالمئة.

وتصدر قطاعا خدمات الاتصالات والتكنولوجيا المكاسب في مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" من بين 11 مؤشرا فرعيا رئيسيا، بصعود قطاع خدمات الاتصالات 1.2 بالمئة وارتفاع قطاع التكنولوجيا 0.8 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.48 بالمئة إلى مستوى 34510.50 نقطة

وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 1.15 بالمئة إلى مستوى 13653.62 نقطة.