وصعد نيكي 1.73 بالمئة إلى 32169.99 نقطة عند الإغلاق مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ 28 يونيو. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 بالمئة ليصل إلى 2299.81 نقطة.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا رئيس التداول في شركة فيليب للأوراق المالية باليابان لوكالة رويترز: "المستثمرون على المدى القصير أعادوا شراء الأسهم بعد الانخفاضات الحادة يوم الجمعة. كما رفعت المكاسب التي حققتها وول ستريت في الجلسة السابقة المعنويات".

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، الجمعة، مع استيعاب المستثمرين لتأثير تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لضمان احتواء التضخم.

وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة لمتاجر يونيكلو 1.6 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي. وقفز سهم دايكن إنداستريز لتصنيع أجهزة التكييف 4.19 بالمئة.

وارتفع سهم تويوتا موتور 1.73 بالمئة ليقدم أكبر دعم للمؤشر توبكس.

وانخفضت الأسهم المرتبطة بالسياحة وسط مخاوف بشأن انخفاض محتمل في إنفاق السائحين الصينيين على السلع والخدمات اليابانية، بسبب الحظر الشامل الذي فرضته الصين على جميع المأكولات البحرية المستوردة من اليابان.

وأعلنت الصين هذه الخطوة بعد أن صرفت اليابان مياه معالجة مشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط الهادي.

وقال ماسوزاوا "الحظر الذي فرضته الصين (على واردات المأكولات البحرية اليابانية) قد يؤدي إلى انخفاض الأسهم اليابانية بشدة، بناء على الحجم الذي يمكن أن تصبح عليه المشكلة".

وجاءت هذه الخطوة عقب عودة جولات السياحة الجماعية الصينية في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة التوقعات بزيادة استهلاك السائحين في اليابان.

وانخفض سهم جيه.فرانت ريتيلينج 4.18 بالمئة ليصبح صاحب الأداء الأسوأ على المؤشر نيكي.

وخسر سهم إيسيتان ميتسوكوشي القابضة 3.03 بالمئة، وتراجع سهم تاكاشيمايا 3.15 بالمئة.

وهبط سهم شيسيدو لتصنيع مستحضرات التجميل 2.55 بالمئة.

وارتفعت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو باستثناء اثنين.

وانخفضت أسهم قطاع الطيران 1.31 بالمئة، وتراجع مؤشر أسهم شركات التجزئة 0.13 بالمئة.