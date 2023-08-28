وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1915.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0549 بتوقيت غرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا. كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1943.80 دولار.

وفي كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة ترك باول المجال مفتوحا أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا مشيرا إلى قوة الاقتصاد الأميركي المفاجئة.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1230.74 دولار.