وذكرت "رويترز" أن المجموعة التي تملك مستشفيات في جدة والرياض عينت بنك إتش.إس.بي.سي (HSBC) لتقديم الاستشارات في عملية الطرح.

ولم ترد مجموعة فقيه الطبية بعد على اتصال من رويترز لطلب التعليق اليوم الأحد. ورفع إتش.إس.بي.سي التعليق.

افتتحت المجموعة أول مستشفى لها، والذي يحمل اسم مؤسسها الراحل الدكتور سليمان فقيه، في عام 1978.

وتمتلك الشركة إجمالي سعة سريرية تزيد على 1400 سرير وأكثر من 1000 طبيب و2000 ممرضة، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وتشجع الحكومة السعودية المزيد من الشركات المملوكة للعائلات على الإدراج في محاولة لتعميق أسواق رأس المال كجزء من الإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط.

وشهدت سوق الأسهم السعودية "تداول"، طفرة في عمليات الإدراج من قطاع الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة المستشفيات "سليمان الحبيب"، ومجموعة الأدوية "النهدي الطبية"، وشركة الأدوية "جمجوم".

وجمعت الشركات في الشرق الأوسط 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو أكبر عدد منذ 15 عاماً باستثناء العام الماضي، وفقاً لبيانات ريفينيتيف، وكان عاماً متميزاً للاكتتابات العامة الأولية.

يذكر أن المملكة كانت قد خصصت 189 مليار ريال (50.4 مليار دولار) في ميزانية عام 2023 للصحة والتنمية الاجتماعية، لتتقاسم مع التعليم ثاني أكبر إنفاق في الميزانية بعد الجيش.