واتفقت توال في أبريل على شراء شركات الأبراج بقيمة 1.22 مليار يورو (1.34 مليار دولار) من يونايتد غروب في أول دخول لها إلى سوق الاتصالات في أوروبا.

وقالت شركة الاتصالات السعودية في إفصاح إن الصفقة ممولة بالكامل من القروض البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما أن الصفقة حصلت على الموافقات اللازمة واكتملت في 24 أغسطس.

وذكرت الشركة في الإفصاح أن البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، ساهم بمبلغ 1.02 مليار دولار منها 300 مليون دولار كقرض تجسيري.

وأضافت أن بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول ساهما بمبلغي 250 مليون دولار و150 مليون دولار على الترتيب.

وقالت شركة الاتصالات السعودية إن الأثر المالي للصفقة سينعكس في أرباح الربع الثالث.