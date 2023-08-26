وقال الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني في نيودلهي إن أسعار الغاز العالمية ارتفعت بسبعة أمثالها العام الماضي مع تأثر ثلاثة بالمئة من إمدادات الغاز العالمية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، مما أجبر الدول على زيادة الإنفاق على الطاقة والتحول إلى الفحم.

وقال لوني أمام مؤتمر بي20 "نحتاج إلى كلا الأمرين. يتعين علينا الاستثمار في منظومة الطاقة اليوم بشكل مسؤول وفي الوقت نفسه نستثمر في تسريع التحول في مجال الطاقة".

وقال لوني إن بي.بي ستستثمر 40 بالمئة من رأسمالها في مشاريع تحول الطاقة بحلول منتصف العقد الجاري و50 بالمئة بحلول نهاية العقد.

وأضاف "سنستثمر ما بين 55 و65 مليار دولار هذا العقد لدفع نمو تحول الطاقة".

يذكر أن شركة الطاقة البريطانية بريتيش بتروليوم "BP" سجلت أرباح سنوية قياسية العام الماضي، حيث قفزت "أرباح تكلفة الاستبدال"، التي تستثني البنود غير المتكررة والتقلبات في قيمة المخزونات، بحوالي 117 بالمئة إلى 27.7 مليار دولار في عام 2022 بعد أن كانت 12.8 مليار دولار في 2021.