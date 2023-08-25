تظهر البيانات أن شحنات النفط في أغسطس لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى للصادرات في أربع سنوات سجلته موسكو في مايو.

وأفادت المصادر التجارية وبيانات الشحن وحسابات رويترز بأن إجمالي صادرات النفط الخام من الموانئ الواقعة في غرب روسيا بلغت في أغسطس نحو 7.7 مليون طن (1.8 مليون برميل يوميا) مقارنة مع 7.5 مليون طن في يوليو (1.77 مليون برميل يوميا).

وتعهدت موسكو الشهر الماضي بخفض صادراتها بنحو 500 ألف برميل يوميا في الشهر الجاري، بالتزامن مع إعلان السعودية، أكبر منتج في أوبك، تمديد خفض الإنتاج.

لكن بما أن روسيا لم تقدم مستوى الأساس لخفض الإمدادات، فإن زيادة شحنات النفط في أغسطس، مقارنة مع يوليو لا تعني أن موسكو لا تفي بتعهدها.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية ولا مكتب نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك المسؤول عن النفط والغاز بعد على طلبات من رويترز للتعليق.