وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الإمارات، عملاتها بالدولار وتسير على خطى سياسة البنك المركزي الأميركي النقدية بوجه عام.

وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 0.2 بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات، متأثرا بهبوط سهمي إعمار العقارية 1.4 بالمئة، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.6 بالمئة.

وانخفضت أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي 3.2 بالمئة، مما جعلها أكبر الخاسرين على المؤشر، في حين تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، 0.3 بالمئة.

لكن المؤشر سجل ارتفاعا أسبوعيا بلغ 1.2 بالمئة بعد خسائر دامت أسبوعين متتاليين.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.1 بالمئة الجمعة، وسجل خسارة أسبوعية بلغت 0.4 بالمئة.

وتراجع سهم بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنوك الإمارات، 0.7 بالمئة.