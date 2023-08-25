ومن المقرر أن يتحدث باول في قمة جاكسون هول، في خطاب قد يعطي مؤشرات عن تحرك الفيدرالي الأميركي فيما يتعلق بسعر الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 117.64 نقطة أي بنسبة 0.34 بالمئة عند الفتح إلى 34217.06 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" عند الفتح 13.07 نقطة أي 0.30 بالمئة إلى 4389.38 نقطة.

وارتفع المؤشر "ناسداك" المجمع 50.40 نقطة أي 0.37 بالمئة إلى 13514.37 عند الفتح